Hatay'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
Hatay'ın Belen ilçesinde drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, aracıyla drift yapan sürücünün M.T. olduğunu tespit etti.
Aracı 60 gün trafikten men edilen M.T'ye 46 bin 392 lira ceza kesildi.
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