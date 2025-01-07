Hatay'da evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde kalp krizi geçiren polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde kalp krizi geçiren polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Tuncay Pekel (39), evinde fenalaşması sonucu İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Pekel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Pekel'in cenazesi, İskenderun Şehit Haydar Polis Merkez Amirliği önünde düzenlenen törenin ardından Çankaya Mezarlığı'na defnedildi.
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