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        Hatay'da evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde kalp krizi geçiren polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:10
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        Hatay'da evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde kalp krizi geçiren polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Tuncay Pekel (39), evinde fenalaşması sonucu İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Pekel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Pekel'in cenazesi, İskenderun Şehit Haydar Polis Merkez Amirliği önünde düzenlenen törenin ardından Çankaya Mezarlığı'na defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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