Beşiktaş Belediyesinden Hatay'daki depremzedelere destek

Vadizzühür Aşevi sorumlusu Necati Oğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş Belediyesinin yapmış olduğu yaklaşık 12 tır dolusu temizlik ve hijyen malzemesini il genelinde 300'den fazla okula ve 100 mahalledeki depremzedelere dağıttıklarını söyledi.

Beşiktaş Belediyesi, Hatay'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere temizlik ve hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

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