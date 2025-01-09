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        Beşiktaş Belediyesinden Hatay'daki depremzedelere destek

        Beşiktaş Belediyesi, Hatay'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere temizlik ve hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:05 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:14
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        Beşiktaş Belediyesinden Hatay'daki depremzedelere destek
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        Beşiktaş Belediyesi, Hatay'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere temizlik ve hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

        Temizlik ve hijyen malzemeleri Samandağ ilçesinde kurulan Vadizzühür Aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırıldı.

        Vadizzühür Aşevi sorumlusu Necati Oğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş Belediyesinin yapmış olduğu yaklaşık 12 tır dolusu temizlik ve hijyen malzemesini il genelinde 300'den fazla okula ve 100 mahalledeki depremzedelere dağıttıklarını söyledi.

        Oğur, desteklerinden dolayı Beşiktaş Belediyesine teşekkür etti.​​​​​​​​​​​​​​

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        Galeri

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