Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı

Geçit töreniyle son bulan programa, Kaymakam Ümit Altay, Belediye Başkanı Bahadır Amaç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen çeşitli turnuvalarda başarılı olan sporculara ödülleri verildi.

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