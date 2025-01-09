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        Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı

        Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:27 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:25
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        Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı
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        Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Atatürk Anıt Alanı'na çelenk sunmayla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Büyükşehir Belediye Mehteran Takımı tarafından verilen konserin ardından öğrenciler şiir okudu, çeşitli halk oyunu gösterileri sunuldu.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen çeşitli turnuvalarda başarılı olan sporculara ödülleri verildi.

        Geçit töreniyle son bulan programa, Kaymakam Ümit Altay, Belediye Başkanı Bahadır Amaç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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