DSÖ'nün dağıtacağı 124 ton tıbbi malzeme Suriye'ye gönderildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Suriye'deki sağlık tesislerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 124 ton tıbbi malzemeyi taşıyan tırlar uğurlandı.

Travma acil cerrahi kitleri ve temel ilaçları içeren 50 tonu Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, 74 tonu ise DSÖ tarafından temin edilen tıbbi malzemeler Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Toplam 124 tonluk tıbbi malzemeyi taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki gümrük işlemlerinin ardından Suriye'ye gönderildi.