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        GÜNCELLEME - Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 07:20 Güncelleme: 10.01.2025 - 07:20
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        GÜNCELLEME - Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
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        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.08'de merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 13,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediği bildirildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "AFAD Deprem Daire Başkanlığından alınan bilgi doğrultusunda Yayladağı (Hatay) merkezli 4,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir."

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