Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, gazetecilerle buluştu

Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve cemiyet başkanları da katıldı.

Kent genelinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Öntürk, gazetecilerin sorularını da cevapladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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