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        Hatay'da okullar arası kros turnuvası gerçekleştirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, okullar arası kros turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:06 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:08
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        Hatay'da okullar arası kros turnuvası gerçekleştirildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, okullar arası kros turnuvası düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen kros turnuvasına 15 okuldan 200'ün üzerinde sporcu katıldı.

        Gençler ve yıldızlar kategorisinde düzenlenen turnuvada sporcular 2 bin, 3 bin 500 ve 5 bin metre yarışlarında koştu.​​​​​​​

        Turnuva sonunda dereceye giren takımlardaki sporculara madalya ve kupaları verildi.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, yaptığı konuşmada, yarışmada başarılı olan sporcuların bölge turnuvasına katılım hakkı kazandığını söyledi.

        Gündel, turnuvanın yapılmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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