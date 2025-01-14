İskenderun Emniyet Müdürü Güneş'ten okullara ziyaret

Okulları ziyaret eden Güneş, çocuklar ve öğretmenlerle bir araya geldi, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Beş Temmuz İlkokulu ve Nezahat Çeçen Anaokulu öğrencilerinin mektup yazarak okullarına davet ettikleri İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, daveti kırmadı.

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