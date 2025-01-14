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        İskenderun Emniyet Müdürü Güneş'ten okullara ziyaret

        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, ilçedeki 2 okulu ziyaret ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:28 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:37
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        İskenderun Emniyet Müdürü Güneş'ten okullara ziyaret
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        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, ilçedeki 2 okulu ziyaret ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Beş Temmuz İlkokulu ve Nezahat Çeçen Anaokulu öğrencilerinin mektup yazarak okullarına davet ettikleri İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, daveti kırmadı.

        Okulları ziyaret eden Güneş, çocuklar ve öğretmenlerle bir araya geldi, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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