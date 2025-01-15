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        Hatay'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 02:04 Güncelleme: 15.01.2025 - 03:11
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        Hatay'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Akçay Mahallesi'nde ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 FN 098 otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

        Aracını yol kenarına park eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine ulaşan itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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