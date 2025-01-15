Hatay'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Akçay Mahallesi'nde ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 FN 098 otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Aracını yol kenarına park eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.
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