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        Hatay'da tarım aracının çocuğa çarptığı kaza kamerada

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının 10 yaşındaki çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 14:57 Güncelleme: 15.01.2025 - 14:57
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        Hatay'da tarım aracının çocuğa çarptığı kaza kamerada
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının 10 yaşındaki çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Mızraklı Mahallesi'nde 10 Ocak'ta meydana gelen kazada, 14 yaşındaki çocuğun kullandığı tarım aracı, sokakta oynayan Danyel Aslan'a çarptı.

        Kazada yaralanan ve olay sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, seyir halindeki tarım aracının virajı döndükten sonra sokakta oynayan çocuğa çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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