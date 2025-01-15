Hatay'da freni arızalanan kamyonun 5 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan kamyonun 5 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan kamyonun 5 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
M.N.A. yönetimindeki 07 MSG 16 plakalı hafriyat kamyonu, Antakya-İskenderun kara yolu Şekere mevkisinde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak 5 araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi
Kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.
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