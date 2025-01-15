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        Hatay'da freni arızalanan kamyonun 5 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan kamyonun 5 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 20:14 Güncelleme: 15.01.2025 - 20:22
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        Hatay'da freni arızalanan kamyonun 5 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan kamyonun 5 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        M.N.A. yönetimindeki 07 MSG 16 plakalı hafriyat kamyonu, Antakya-İskenderun kara yolu Şekere mevkisinde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak 5 araca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi

        Kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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