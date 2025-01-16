Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı.
Aramada, 299 şarj adaptörü, 182 cep telefonu şarj kablosu, 13 kulaklık, 3 müzik çalar ve projektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
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