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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:59 Güncelleme: 16.01.2025 - 16:01
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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı.

        Aramada, 299 şarj adaptörü, 182 cep telefonu şarj kablosu, 13 kulaklık, 3 müzik çalar ve projektör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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