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        Hatay'da kumar ve tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kumar oynattıkları ve tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 14:14 Güncelleme: 19.01.2025 - 14:17
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        Hatay'da kumar ve tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kumar oynattıkları ve tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynattıkları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen Z.S, M.S, H.S. ile İ.A. yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde 1 milyon 379 bin 95 lira, 28 bin 700 dolar, 300 avro, 16 senet, 10 alacak verecek defteri, 5 tapu ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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