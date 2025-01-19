Hatay'da kumar ve tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kumar oynattıkları ve tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kumar oynattıkları ve tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynattıkları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen Z.S, M.S, H.S. ile İ.A. yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde 1 milyon 379 bin 95 lira, 28 bin 700 dolar, 300 avro, 16 senet, 10 alacak verecek defteri, 5 tapu ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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