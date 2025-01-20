Hatay'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Atatürk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.
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