Hatay'da "Suriye ile Ortak Ticaret Vizyonu İstişare Toplantısı" düzenlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yakında Suriye'nin ekonomik toparlanma, kalkınma ve yeniden inşa süreci başlayacaktır. Bu da hem lojistik hem de ticaret açısından Türkiye için yeni fırsatların kapısını aralamaktadır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Suriye ile Ortak Ticaret Vizyonu İstişare" toplantısının açılışında konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin Hatay'da büyük yıkıma neden olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bu süreçte yardımlarını esirgemeyen oda ve borsa başkanları ile iş insanlarına teşekkür etti.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakında Suriye'nin ekonomik toparlanma, kalkınma ve yeniden inşa süreci başlayacaktır. Bu da hem lojistik hem de ticaret açısından Türkiye için yeni bir fırsat kapısını aralamaktadır. Suriye'ye olan ihracatımız tutar olarak artarken, ihraç ürünlerinin niteliği de önemli ölçüde değişti. İhracatımızın kompozisyonu imalat sanayi ürünlerinden tarım ürünlerine doğru değişmişti. Bugün Suriye’nin ithalatının yarısı Türkiye tarafından sağlanmaktadır. Şimdi ihracatın hem artacağı hem de çeşitleneceği bir döneme gireceğiz. Bu kolay bir süreç olmayacak. Suriye son 10 yılda milli gelirinin yüzde 60’ını, kamu gelirlerinin de yüzde 75'ini kaybetti. Birleşmiş Milletler raporuna göre, Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti 400 milyar doları bulması beklenmektedir, bence daha da yukarı olur. Yol, köprü, bina, elektrik şebekesi, su kanalı gibi pek çok altyapı projesi gündeme gelecektir. Hem dünyada güçlü inşaat sektörümüz hem de bölgeye yakın çimento ve demir-çelik fabrikalarımızın varlığı, bize müthiş avantaj sağlamaktadır. Ayrıca başta mobilya ve beyaz eşya olmak üzere, pek çok mamul ürün ihracatı için de önemli bir pazar ortaya çıkacaktır."