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        Hatay'da engelli bireyin yaşadığı konteynerin yolu asfaltlandı

        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 62 yaşındaki engelli Vedi Mengüllüoğlu'nun talebi üzerine yaşadığı konteynerin önündeki yolu asfaltladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 17:11 Güncelleme: 22.01.2025 - 18:02
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        Hatay'da engelli bireyin yaşadığı konteynerin yolu asfaltlandı
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 62 yaşındaki engelli Vedi Mengüllüoğlu'nun talebi üzerine yaşadığı konteynerin önündeki yolu asfaltladı.

        Belediyenin açıklamasına göre, şeker hastalığı nedeniyle ayaklarını kaybettiği için tekerlekli sandalye kullanan Mengüllüoğlu, Defne ilçesi Koçören Mahallesi'ndeki konteynerinin yolunun düzeltilmesini istedi.

        Talep üzerine çalışma başlatan belediye ekiplerince asfalt çalışması yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Mengüllüoğlu, talebe çözüm üreten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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