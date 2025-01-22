Hatay'da engelli bireyin yaşadığı konteynerin yolu asfaltlandı
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 62 yaşındaki engelli Vedi Mengüllüoğlu'nun talebi üzerine yaşadığı konteynerin önündeki yolu asfaltladı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 62 yaşındaki engelli Vedi Mengüllüoğlu'nun talebi üzerine yaşadığı konteynerin önündeki yolu asfaltladı.
Belediyenin açıklamasına göre, şeker hastalığı nedeniyle ayaklarını kaybettiği için tekerlekli sandalye kullanan Mengüllüoğlu, Defne ilçesi Koçören Mahallesi'ndeki konteynerinin yolunun düzeltilmesini istedi.
Talep üzerine çalışma başlatan belediye ekiplerince asfalt çalışması yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mengüllüoğlu, talebe çözüm üreten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.
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