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        Hatay'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile bu şahsa yardım eden şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:53 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:01
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        Hatay'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile bu şahsa yardım eden şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdiğini tespit etti.

        Ekipler, kopya düzeneğiyle sınava giren M.Ç. ile bu kişiye yardım eden C.S'yi gözaltını aldı.

        Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, 35 bin lira, 3 kulak içi kulaklık, kamera, özel düzenek yerleştirilmiş iç çamaşırı ve ayakkabı, Wi-Fi cihazı, bluetooth kulaklık, 5 kişiye ait sürücü ve sınav giriş belgesi ve 3 sürücü kursu makbuzu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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