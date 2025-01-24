Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da hurdacılara yönelik denetim yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:41 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da hurdacılara yönelik denetim yapıldı
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren 23 hurdacıda denetimlerde bulundu.

        Uygulamalarda ruhsatsız 3 iş yeri ile çeşitli eksiklikleri bulunan işletmelere cezai işlem uygulandı.

        Denetimlerde, kasten yaralama suçundan 2 yıl 27 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Musk'ın 'Nazi' selamı Tesla fabrikasında
        Musk'ın 'Nazi' selamı Tesla fabrikasında
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Almanya anamuhalefet liderinden 'sınır kontrolleri' sözü
        Almanya anamuhalefet liderinden 'sınır kontrolleri' sözü
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Trump Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı
        Trump Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı
        NATO: Kriz durumundayız
        NATO: Kriz durumundayız
        Narenciye bahçesindeki kadın cinayetinde 3 tutuklama!
        Narenciye bahçesindeki kadın cinayetinde 3 tutuklama!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"

        Benzer Haberler

        Emekli ikramiyesiyle aldığı ev, eşi ve kızına mezar oldu; 'Artık sorumlular...
        Emekli ikramiyesiyle aldığı ev, eşi ve kızına mezar oldu; 'Artık sorumlular...
        Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatay'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı
        Hatay'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı
        Hatay'da ağaçlara çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da ağaçlara çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı; kaza kamerada
        Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı; kaza kamerada
        Hatay'da engelli bireyin yaşadığı konteynerin yolu asfaltlandı
        Hatay'da engelli bireyin yaşadığı konteynerin yolu asfaltlandı