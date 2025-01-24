Hatay'da hurdacılara yönelik denetim yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren 23 hurdacıda denetimlerde bulundu.
Uygulamalarda ruhsatsız 3 iş yeri ile çeşitli eksiklikleri bulunan işletmelere cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde, kasten yaralama suçundan 2 yıl 27 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
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