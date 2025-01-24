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        Hatay'da Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasıyla ilgili sanıkların yargılanması sürdü

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3'ü tutuklu, 4'ü tutuksuz ve biri firari 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:17 Güncelleme: 24.01.2025 - 16:17
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        Hatay'da Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasıyla ilgili sanıkların yargılanması sürdü
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        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3'ü tutuklu, 4'ü tutuksuz ve biri firari 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun ile yapı denetim şirketinin yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan yapı denetim şirketi yetkilisi A.K'nin de SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, diğer tutuksuz sanıklardan kontrol elemanı Önder Artun, inşaat teknikeri İ.D, şantiye şefi B.M, müştekiler ve tarafların avukatları salonda hazır bulundu. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu da duruşmayı izleyenler arasında yer aldı.

        Sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun savunmasında, Rönesans Rezidans'ın Hatay'ın en popüler ve iddialı yapısı olduğunu savundu.

        Yapının yıkılmadığını, devrildiğini ileri süren Coşkun, bazı uzman görüşlerinden örnekler vererek yapının depremin şiddeti sebebiyle devrildiğini savundu.

        Coşkun, yaptığı yapının sağlamlığının arkasında durarak "İnşaatı tüm deprem yönetmeliklerine yüzde 100 uygun olarak yaptığımızdan eminim." savunmasında bulundu.

        İstanbul Havalimanı'nda yakalandığı hatırlatılan Coşkun şunları söyledi:

        "Kardeşimle 2017'den beri yurt dışına açıldık ve oldukça iyi işler yaptık. Bu yüzden de ünlüyüz, kasımdan beri de Karadağ'a gitmem gerekiyordu ancak kayınbabam bir kaza geçirdi ve onun bakımı için ertelemek zorunda kaldım. Deprem olunca onlar Almanya'ya, eşim de Ankara'ya gitti, ben de işlerim dolayısıyla Karadağ'a gidecektim, kaçmaya çalışmadım, iyi ki de yakalandım yoksa kaçan kişi olacaktım."

        Tutuklu sanıklardan Bülent Seküçoğlu da bilirkişi raporunda çelişkili ifadeler bulunduğunu iddia ederek, üzerine atılı suçlamayı reddetti.

        Sanık Mehmet Haşim Eraslan da bilirkişi raporundaki "betonun elle döküldüğü" ifadesinin "düzmece" olduğunu ileri sürdü.

        Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

        Müştekilerden Cemile İncili ise Rönesans Rezidans'ın enkazından 2 gün sonra yaralı olarak kurtulduğunu, iki yakınının cenazelerine ise hala ulaşılamadığını belirtti.

        - "Çocuklarım 'cennetten bir köşe' diye sattığınız binada öldü"

        Müşteki Meryem Bıyıksız ise 3 evladını kaybettiği yapıyla ilgili tutuklu sanık Coşkun'a "Çocuklarım 'cennetten bir köşe' diye sattığınız binada öldü, madem bu kadar iyi malzeme kullandınız neden öldüler?" diye sorması üzerine Coşkun, "Ben her şeyi en üst düzeyde yaptım, depremin şiddetinden oldu, deprem de Allah'tan geldi." yanıtını verdi.

        Zaman zaman kendi aralarında kısa süreli gerginliklerin yaşandığı sanık ve müşteki avukatlarının da dinlenildiği duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek Süleyman Demirel Üniversitesi'nden talep edilen yeni bir bilirkişi raporunun gelmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

        Heyet, sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı olan firari Hüseyin Yalçın Coşkun'un yakalanmasına yönelik kararın devamına da hükmetti.

        - Rezidansta 269 kişi yaşamını yitirmişti

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılan rezidansın enkazında, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi yaşamını yitirmişti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin ise cenazelerine enkazda ulaşılamamıştı.

        Rezidansın yıkılmasıyla ilgili 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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