Hatay'da Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasıyla ilgili sanıkların yargılanması sürdü

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3'ü tutuklu, 4'ü tutuksuz ve biri firari 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun ile yapı denetim şirketinin yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan yapı denetim şirketi yetkilisi A.K'nin de SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, diğer tutuksuz sanıklardan kontrol elemanı Önder Artun, inşaat teknikeri İ.D, şantiye şefi B.M, müştekiler ve tarafların avukatları salonda hazır bulundu. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu da duruşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun savunmasında, Rönesans Rezidans'ın Hatay'ın en popüler ve iddialı yapısı olduğunu savundu.

Yapının yıkılmadığını, devrildiğini ileri süren Coşkun, bazı uzman görüşlerinden örnekler vererek yapının depremin şiddeti sebebiyle devrildiğini savundu.

Coşkun, yaptığı yapının sağlamlığının arkasında durarak "İnşaatı tüm deprem yönetmeliklerine yüzde 100 uygun olarak yaptığımızdan eminim." savunmasında bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda yakalandığı hatırlatılan Coşkun şunları söyledi:

"Kardeşimle 2017'den beri yurt dışına açıldık ve oldukça iyi işler yaptık. Bu yüzden de ünlüyüz, kasımdan beri de Karadağ'a gitmem gerekiyordu ancak kayınbabam bir kaza geçirdi ve onun bakımı için ertelemek zorunda kaldım. Deprem olunca onlar Almanya'ya, eşim de Ankara'ya gitti, ben de işlerim dolayısıyla Karadağ'a gidecektim, kaçmaya çalışmadım, iyi ki de yakalandım yoksa kaçan kişi olacaktım."

Tutuklu sanıklardan Bülent Seküçoğlu da bilirkişi raporunda çelişkili ifadeler bulunduğunu iddia ederek, üzerine atılı suçlamayı reddetti.

Sanık Mehmet Haşim Eraslan da bilirkişi raporundaki "betonun elle döküldüğü" ifadesinin "düzmece" olduğunu ileri sürdü.