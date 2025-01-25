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        Hatay'da bir inşaatın temeli kazılırken zarar gören binanın sakinleri tahliye edildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bitişiğindeki bir inşaatın temel kazısı sırasında zarar gören 4 katlı binanın sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 18:17 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:26
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        Hatay'da bir inşaatın temeli kazılırken zarar gören binanın sakinleri tahliye edildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bitişiğindeki bir inşaatın temel kazısı sırasında zarar gören 4 katlı binanın sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Meydan Mahallesi'nde, bir inşaatta iş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında bitişindeki binanın temeli zarar gördü.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Binada bulunan 16 dairede yaşayan vatandaşlar, tedbir amacıyla tahliye edildi.

        İskenderun Belediyesi ekiplerince mühürlenen binada, ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.

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        Galeri
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