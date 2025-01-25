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        Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 18:48 Güncelleme: 25.01.2025 - 19:01
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        Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

        75. Yıl Parkı'nda oyun oynayan 7 yaşındaki Alpaslan Balcı, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        Yüzünden ve bacağından yaralanan Balcı, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        Balcı, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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