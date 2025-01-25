Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
75. Yıl Parkı'nda oyun oynayan 7 yaşındaki Alpaslan Balcı, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Yüzünden ve bacağından yaralanan Balcı, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Balcı, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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