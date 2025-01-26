Yaşadıkları maddi sıkıntılara dikkati çekmek için sahadan çekildiler

Samandağ Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Umut Çakır, müsabakanın ardından gazetecilere, maddi sıkıntılar yaşadıklarını anlattı. Kulübe destek olunması için yaptıkları çağrıların karşılıksız kaldığını belirten Çakır, "Gelecek hafta bir gelişme olmaması halinde dilekçemizi verip ligden çekileceğiz." diye konuştu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 17. haftasında Develigücü Spor Kulübü ile karşılaşan Samandağ Gençlerbirliği Spor, yaşadıkları maddi sıkıntılara dikkati çekmek için 7. dakikada sahadan çekildi.

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