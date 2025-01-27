Arsuz'da şantiyedeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü.
Arpaderesi Mahallesi'nde konut inşaatının sürdüğü şantiyede gece saatlerinde yatakhane olarak kullanılan konteyner, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında konteynerde hasar oluştu.
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