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        Arsuz'da şantiyedeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 15:38 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:53
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        Arsuz'da şantiyedeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

        Arpaderesi Mahallesi'nde konut inşaatının sürdüğü şantiyede gece saatlerinde yatakhane olarak kullanılan konteyner, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında konteynerde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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