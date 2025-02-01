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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Atölyesi yıkılan Hataylı ressam Kültür ve Sanat Çarşısı sayesinde mesleğine döndü

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da depremde evi ve iş yeri yıkılan 67 yaşındaki ressam Yusuf Altunay, afetzede sanatçıların desteklenmesi için kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda açtığı atölyede mesleğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:14
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Atölyesi yıkılan Hataylı ressam Kültür ve Sanat Çarşısı sayesinde mesleğine döndü
        ABONE OL

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da depremde evi ve iş yeri yıkılan 67 yaşındaki ressam Yusuf Altunay, afetzede sanatçıların desteklenmesi için kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda açtığı atölyede mesleğini sürdürüyor.

        Altunay'ın Defne ilçesindeki evi ve Antakya ilçesindeki 32 yıllık atölyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkıldı.

        Yaptığı eserler iş yerinin enkazında kalan ressam, önce Antalya'ya daha sonra da Kırşehir'e taşındı. Bir süre sonra özlem duyduğu memleketine dönme kararı alan Altunay, geçen yıl Defne'deki arazisine prefabrik ev yaptırdı.

        Altunay, hem afetzede esnafın desteklenmesi hem de kentin kültürünün tanıtılması amacıyla Hatay Valiliği ile AFAD koordinasyonunda 20 Aralık 2024'te Çekmece Mahallesi'nde faaliyete başlayan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda atölye açtı.

        Son dönemde Hatay'ın depremde yıkılan tarihi yapılarını ve sokaklarını resmeden Altunay, müşterileri için portre çalışmaları yapıyor.

        - "Giden resimlerimin yerine yenilerini yapmalıydım"

        Yusuf Altunay, AA muhabirine, yıllarını verdiği resimlerini depremlerde yıkılan iş yerinin enkazında kaybettiğini söyledi.

        Memleketinden ve mesleğinden kopamadığını belirten Altunay, "Bir şekilde yeniden başlamalıydım. En azından giden resimlerimin yerine yenilerini yapmalıydım çünkü şehrimi çok seviyorum. Herkes beni 'Antakya sevdalısı ressam' diye tanır." diye konuştu.

        Altunay, eserlerinde Antakya'nın tarihine ağırlık verdiğini ifade ederek, "Amacım hem buranın kültürünü yaşatmak hem de güzellikleri gelecek kuşaklara taşımak." dedi.

        Mesleğinde 40 yılı geride bıraktığını dile getiren Altunay, şunları kaydetti:

        "En çok yağlı boya tekniği hoşuma gidiyor. Bunun yanında mozaik çalışması yapıyor, pastel ve karakalem tekniklerini de kullanıyorum. Gençler çok rağbet gösteriyor, portre resim istiyorlar. Antakya konulu bir resmi tamamlamak 10 günümü alabiliyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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