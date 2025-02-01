Hatay'da 4 firari hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı.
Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Defne ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler C.F, S.B, A.M. ve .S.S. ile çeşitli suçlardan aranan A.A. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli A.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.