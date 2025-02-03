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        AFAD personeli tarafından bağışlanan kitaplar deprem bölgesindeki çocuklara ulaştı

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personellerince başlatılan kampanya kapsamında toplanan kitaplar, deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:41 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:11
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        AFAD personeli tarafından bağışlanan kitaplar deprem bölgesindeki çocuklara ulaştı
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personellerince başlatılan kampanya kapsamında toplanan kitaplar, deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümünde, AFAD'ta görev alan personeller, "Bir Kitapla: Hayaller Büyütmek İçin" adıyla bir kitap bağış kampanyası başlattı.

        Bu doğrultuda personellerin bağışlarıyla kısa sürede binlerce kitap toplandı.

        Toplanan kitaplardan 7 bin 200'ü deprem bölgesindeki 55 geçici konaklama merkezine, 4 bin 839'u ise 34 okulunun kütüphanelerine bağışlandı. Kampanya kapsamında toplamda 12 bin 39 kitap, çocuklarla buluştu.

        Kampanya kapsamında, AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Abdi İpekçi Ortaokulu ile 23 Temmuz İlkokulu'ndaki kütüphanede çocuklarla bir araya geldi.

        Gevrek burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde asrın felaketinin yaşandığını hatırlattı.

        Ümitsizliğe düşmeden devlet-millet el ele vererek bu felaketi asrın birlikteliğine dönüştürdüklerini belirten Gevrek, "O günden bugüne bildiğiniz gibi devletimizin, milletimizle el ele vererek kalıcı konutlara taşınılması, şehirlerimizin yeniden inşa edilmesi, hayatın normalleşmesi yönünde çok ciddi bir çabası var." diye konuştu.

        Gevrek, şehirlerin yine eski canlılığına, güzel günlerine kavuşması için her yönüyle kalkınmasını tamamlaması gerektiğini söyledi.

        Bu kalkınmanın bir tanesinin de çocukların geleceğe hazırlanması, mutlu ve umutlu bir şehirde yaşamaları ve geleceğe umutla bakmaları olduğunu vurgulayan Gevrek, şöyle konuştu:

        "Özellikle 6 Şubat depremi ve sonrasında burada çok ciddi manada çaba sarf eden AFAD personeli arkadaşlarımızın, buradaki çocuklarımıza bir gönül köprüsü olmak üzere başlatmış oldukları kitap kampanyası neticesinde yaklaşık 12 binin üzerine kitap toplandı. Bugün yine burada okulumuzun kütüphanesini gördüğünüz gibi donattık. Bunun gibi daha birçok okula da bu kitaplardan gönderdik. Dolayısıyla sadece bina ve sosyal tesislerimizi, okullarımızı yapmak yeterli değil, şehirlerimizin eski hale gelmesi, ümitlerimizin tekrar yeşermesi ve geleceğe umutla bakabilmek için hayatın her yönüyle buradaki kalkınmayı tamamlamamız lazım."

        Gevrek, Hatay'ın birkaç yıl sonra yine eski ve güzel günlerine kavuşacağını dile getirdi.

        Depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Gevrek, bir daha böyle acı bir afet yaşanmaması temennisinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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