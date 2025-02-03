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        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da özel hastanede çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesindeki özel hastanede çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:22 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:22
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        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da özel hastanede çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesindeki özel hastanede çıkan yangın söndürüldü.

        İsmet İnönü Mahallesi'ndeki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Çevrede önlem alınmasının ardından yangına müdahale eden ekipler, hastanedeki personel ve hastaların tahliyesini sağladı.

        Yoğun bakımdaki hastalar, tedbir amaçlı ilçedeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

        İtfaiyenin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

        Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun bakım ünitesinde ventilatör kablosundan duman çıkmasına istinaden yangın alarm sistemi devreye girmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Ekiplerin olaya hızla müdahale ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hastanemizde mevcut yangın alarm sisteminin uyarıcı etkisi ve akabinde personelimizin özverili çalışması neticesinde, hastalarımızdan ve personelden kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimiz olmuştur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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