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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremin 158. saatinde kurtarılan baba, kaybettiği ailesinin fotoğraflarını elinden düşürmüyor

        SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerinin enkazından 158 saat sonra kurtarılan 41 yaşındaki Gökhan Uğurlu, depremde yaşamını yitiren eşi ve 3 çocuğundan geriye kalan fotoğraflarla teselli bulmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:07 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:07
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremin 158. saatinde kurtarılan baba, kaybettiği ailesinin fotoğraflarını elinden düşürmüyor
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        SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerinin enkazından 158 saat sonra kurtarılan 41 yaşındaki Gökhan Uğurlu, depremde yaşamını yitiren eşi ve 3 çocuğundan geriye kalan fotoğraflarla teselli bulmaya çalışıyor.

        Gökhan Uğurlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde oturdukları 6 katlı apartmanın yıkılması sonucu eşi Sibel (33), çocukları Zehra Nur (16) ve Mustafa Berat'ı (7) kaybetti.

        Depremin 158'inci saatinde enkazdan çıkarılan Uğurlu'nun 159. saatte ekiplerce yaralı olarak çıkarılan 10 yaşındaki kızı Zeynep de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        İstanbul'da süren tedavisinin ardından tüm ailesini kaybettiği memleketine dönerek açtığı terzi dükkanında hayata tutunmaya çalışan Uğurlu, eşi ve çocuklarından geriye kalan fotoğrafları elinden hiç düşürmüyor.

        - "Eşim ve çocuklarımdan bana bir tek fotoğrafları kaldı"

        Gökhan Uğurlu, AA muhabirine, deprem gününü unutamadığını, yaşadığı derin yaraları hala hissettiğini söyledi.

        Yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu anlatan Uğurlu, şöyle konuştu:

        "Depremin üzerinden iki yıl geçti ama acılarım dün yaşanmış gibi içimde. Her boş bulduğum zaman ailemin mezarını ziyarete gidiyorum. Çok acı ve zor dönemden geçiyorum. Depremden sonra hayatım çok farklı noktaya geldi. Deprem Rabb'imden geldi, bir şey diyemeyiz. Yapacak bir şey yok. Kaderimize inanmak zorundayım. Bu da benim kaderim diyorum. Eşim ve çocuklarımdan bana bir tek fotoğrafları kaldı. Onlara bakarak zaman geçirmeye çalışıyorum. Ne zaman daralsam, içim sıkılsa hep fotoğraflara bakıyor, kendimi böyle avutmaya çalışıyorum. İki yıl önce biz ne yapardık, nerelere giderdik, nereleri gezerdik, bunları düşünerek hayata adapte olmaya çalışıyorum."

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