6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'ın tarihi yapıları mimari özellikleri korunarak restore ediliyor

LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan vakıf eserlerinin aslına uygun ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar kapsamında tarihi Meclis binası ve Habib-i Neccar Camisi gibi birçok yapının restorasyonunun yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, tarih boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yaptığı için "medeniyetler beşiği" olarak adlandırılan Hatay'ın vakıf eserlerini de olumsuz etkiledi.

Hasar tespit çalışmalarının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü korumasındaki külliye, cami, kilise, türbe, hamam, han ve geleneksel evlerin bulunduğu 82 yapının ihyasına başlandı.

Restorasyonu tamamlanan Hünkar Mescidi, Sarımiye ve Kanuni Sultan Süleyman camileri ile Saint Pierre Kilisesi yeniden kapılarını açtı.

Eserlerin mimari özellikleri korunarak ayağa kaldırılmasının amaçlandığı çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülüyor.

Bu kapsamda Hatay Devleti döneminde Meclis binası olarak kullanılan ve 6 Şubat'taki depremde yıkılan tarihi yapı ile Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camisi gibi birçok yapının restorasyonunun yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

- Yıkılan eserlerin parçaları restorasyonda yeniden kullanılıyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremin ardından tarihi yapıların aslına uygun restore edilmesi için hummalı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Tamamen yıkılan eserlere özel işlemler uygulandığını belirten Masatlı, "Tarihi yapılarımızdan tam göçme şeklinde olanları bir projelendirme usulüyle kaldırıp parsel parsel taşıdık. Oralardan elde ettiğimiz, numaralandırdığımız ve boyutlandırdığımız parçaları da eser yeniden yapılırken kullanılmaları amacıyla tasnif ettik." dedi.

Masatlı, vakıf eserlerinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki müze, kütüphane ve ören yerlerinde de restorasyon çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.