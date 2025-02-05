6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Antakya'da belediyenin yerinde dönüşüm projesiyle depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor

MEHMET BAYRAK - Hatay'da Antakya Belediyesince 5 ay önce başlatılan yerinde dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen prefabrik evler, başvuru sahibi depremzedelere teslim edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Antakya ilçesinde geçen yıl eylülde belediye tarafından yerinde dönüşüm projesi hayata geçirildi.

Konut hak sahipliğinden vazgeçip arazisine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hibe ve kredi desteğiyle müstakil ev yaptırmak isteyen vatandaşları kapsayan proje için Odabaşı Mahallesi'nde başvuru merkezi oluşturuldu.

Farklı mahallelerden 74 depremzedenin başvurduğu projede yapımına başlanan 55 prefabrik konuttan 28'i tamamlandı.

Çelik konstrüksiyon şeklinde inşa edilen evlerden oturuma hazır hale getirilen 16'sının anahtarları, sahiplerine teslim edildi.

- "Zemin etüdü ve projelerinin tamamını belediye olarak üstleniyoruz"

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, AA muhabirine, ilçeyi birlik ve beraberlik içerisinde kısa sürede ayağa kaldıracaklarına inandıklarını söyledi.

Vatandaşların projeye ilgi gösterdiğini belirten Yapar, "Bazı vatandaşlarımızın hak sahipliğinden vazgeçerek arazilerine bahçeli, tek katlı prefabrik çelik evlere ihtiyaç duyduklarını fark ettik. Projeyi bu amaçla başlattık." dedi.

Yapar, konutların belediye güvencesinde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın parsellerinin uygun olması halinde zemin etüdü ve projelerinin tamamını belediye olarak üstleniyoruz. Vatandaşın yerinde dönüşüm projesinden faydalanacağı kredi ve hibeyi, belediye şirketimiz üzerinden devralıyoruz. Vatandaşlarımızın arazilerine 2-3 ay içerisinde 100, 120 veya 140 metrekarelik depreme dayanıklı, oldukça sağlıklı çelik evler yapıyoruz."

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yükünü hafiflettiklerini anlatan Yapar, "Vatandaşlarımıza arzu ettikleri şekilde huzurla yaşayacakları evleri yapma gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Yapar, depremlerde zarar gören spor tesisleri ve parkların yenilendiğini, ilçeye yeni sosyal alanlar kazandırmaya da devam ettiklerini söyledi.