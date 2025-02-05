Bedensel engelli basketbolcu İlker Eker, yeniden sahalara dönmek istiyor

ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden takımı kapanan 31 yaşındaki İlker Eker, yeniden sahalara çıkmanın hayalini kuruyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2023'te Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nin 5. sırasında yer alan Hatay Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı kapandı.

Depremde, takım oyuncularından Murat İçel de hayatını kaybetti.

Depremin yıkımının yanı sıra ligde iyi bir noktada bulunan takımın kapanması oyuncuları da kötü etkiledi.

Takım oyuncularından İlker Eker, depremlerin ardından kapanan takımının yeniden kurulmasını ve mücadelesine devam etmesini istiyor.

- "Hayalimiz Süper Lig'de oynamaktı"

İlker Eker, AA muhabirine, doğuştan bedensel engelli olduğunu, 12 yaşından bu yana da basketbol oynadığını anlattı.

Basketbol sayesinde hayata bağlandığını belirten İlker, 3 yıl önce de Hatay Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı'na girdiğini söyledi.

İlker, takımıyla çok güzel işlere imza attığını ve Tekerlekli Sandalye 1. Ligi'ne kadar yükseldiklerini dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Spor bünyesindeki takımlarının dağıldığını anlatan İlker, afette bir arkadaşlarını da kaybettiklerini aktardı.

Afetle hayallerinin yarım kaldığını dile getiren İlker, şöyle devam etti:

"Depremden önce çok iyiydik. En son 5. sırada yer alıyorduk. Süper Lig hedefimiz vardı. Deprem olmasaydı belki Süper Lig'de oynayacaktık. Hayalimiz Süper Lig'de oynamaktı. Biz takımdan arkadaşımızı kaybetmekle büyük bir acı yaşadık. Takım şu anda dağılmış bir durumda, branş kapandı. Hatay Büyükşehir Belediye Sporun şu an hiçbir branşı yok. İnanıyorum ki ilerleyen zamanlarda, Hatay toparlandığında, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da desteğiyle bu takım tekrar faaliyete girecek ve tekrardan eski günlerimize döneceğiz."