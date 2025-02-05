Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Protezle ayağa kalkan Fenerbahçeli çocuğa öğretmeninden imzalı forma sürprizi

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da depremde kaybettiği sol bacağına takılan protezle yürümeye başlayan 11 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Bülent Çoban, öğretmeninin İstanbul'daki arkadaşları aracılığıyla sarı-lacivertli futbolculara imzalattırdığı forma hediyesiyle moral buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:04 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Protezle ayağa kalkan Fenerbahçeli çocuğa öğretmeninden imzalı forma sürprizi
        ABONE OL

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da depremde kaybettiği sol bacağına takılan protezle yürümeye başlayan 11 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Bülent Çoban, öğretmeninin İstanbul'daki arkadaşları aracılığıyla sarı-lacivertli futbolculara imzalattırdığı forma hediyesiyle moral buldu.

        Madenli Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Çoban'ın ailesiyle yaşadığı Arsuz ilçesi Çetillik Mahallesi'ndeki 4 katlı apartman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

        Baba Cevat'ın olmadığı evden 15 yaşındaki oğlu Hıdır ilk anlarda çıkmayı başardı, anne Nergiz ve 11 yaşındaki çocuğu Bülent Çoban ise enkaz altında kaldı.

        Ekiplerin çalışmasıyla anne kısa zamanda kurtarıldı, afetin 10. saatinde yaralı ulaşılan Bülent ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Beton blok altında kalan sol bacağı tedavisi sırasında diz üstünden ampute edilen çocuk, geçen yıl eylülde takılan protezle yeniden ayağa kalktı.

        Çoban'ın Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'yi çok sevdiğini duyan eski okulundan öğretmeni Önder Güzel, sürpriz yapmaya karar verdi.

        Güzel, İstanbul'daki arkadaşları aracılığıyla temin edip sarı-lacivertli futbolculara imzalattırdığı Fenerbahçe formasını depremzede öğrencisine ulaştırdı.

        Hediye karşısında moral bulan Çoban, severek giydiği formasıyla sokakta top oynamayı sürdürüyor.

        - "Tüm futbolculara teşekkür ederim"

        Bülent Çoban, AA muhabirine, protezle normal yaşamına dönmeye çalıştığını söyledi.

        Fenerbahçe'yi çok sevdiğini dile getiren Çoban, "Doğduğumdan beri Fenerbahçeli'yim. Formada tüm kadronun imzası var. Mutlu oldum." dedi.

        Çoban, öğretmenine ve futbolculara teşekkür etti.

        Anne Nergiz Çoban da depremin ardından zor günler yaşadıklarını ifade ederek, "Bülent için her şeyimizi feda ediyoruz. Onu böyle görmek zorumuza gidiyor ama hayatta ve yanımızda olduğu için şükrediyoruz." şeklinde konuştu.

        Çetillik İlkokulu Öğretmeni Önder Güzel ise küçük sürprizlerin deprem travmalarının azaltılmasında önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bülent'in Fenerbahçeli olduğunun haberini almıştım. Onu sevindirmek için de sağ olsun İstanbul'daki arkadaşlarımız ricamızı yerine getirdi. Fenerbahçeli futbolculardan idman sonrası imzalarını alıp formayı bize gönderdiler. Biz de çocuğumuza ulaştırmış olduk. Böylece onun dünyasına mutlulukla katkıda bulunmuş olduk."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu!
        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu!
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Washington'da Elon Musk protestosu

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde ailesini kaybeden 7 yaşındaki...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde ailesini kaybeden 7 yaşındaki...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da depremzede girişimcinin mobil...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da depremzede girişimcinin mobil...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Okullara yemek hazırlayan Gönül Mutfağı...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Okullara yemek hazırlayan Gönül Mutfağı...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Tarım arazilerinde oluşan fay yarıkları...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Tarım arazilerinde oluşan fay yarıkları...
        Bedensel engelli basketbolcu İlker Eker, yeniden sahalara dönmek istiyor
        Bedensel engelli basketbolcu İlker Eker, yeniden sahalara dönmek istiyor
        Depremde kaybettiği babası, anahtarı almak için eve girince enkaz altında k...
        Depremde kaybettiği babası, anahtarı almak için eve girince enkaz altında k...