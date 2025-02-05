Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 21:44 Güncelleme: 05.02.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        A.D. idaresindeki 33 AGV 311 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi'nde karşı yönden gelen H.T. yönetimindeki 46 DC 285 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarında yolcu olarak bulunan Y.D, T.D, G.K, A.Ö, F.Ö, L.Ö. ve T.K. ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti

        Benzer Haberler

        Hatayspor, sportif direktör Yılmaz Bal ile yollarını ayırdı
        Hatayspor, sportif direktör Yılmaz Bal ile yollarını ayırdı
        Hatay'da depremde yaşamını yitirenler yürüyüşle anıldı
        Hatay'da depremde yaşamını yitirenler yürüyüşle anıldı
        Samandağ'da bağışlarla yaptırılan çocuk kreş ve gündüz bakımevi açıldı
        Samandağ'da bağışlarla yaptırılan çocuk kreş ve gündüz bakımevi açıldı
        Hatay, Adana ve Osmaniye valilerinden 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı mes...
        Hatay, Adana ve Osmaniye valilerinden 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı mes...
        Gazetecilere Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalar anl...
        Gazetecilere Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalar anl...
        İskenderunspor-Trabzonspor maçının ardından
        İskenderunspor-Trabzonspor maçının ardından