Bakanlar Güler, Bayraktar ve Bolat'tan Hatay'da deprem mezarlığına ziyaret

Bakanlar Güler, Bayraktar ve Bolat ile Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve vatandaşların da katılımıyla merkez Antakya ilçesindeki mezarlıkta anma programı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenlerin defnedildiği Narlıca Deprem Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

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