Adıyaman'daki "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na üç Bakan Hatay'dan bağlandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 6 Şubat 2023'teki depremlere ilişkin, "Tabii ki çok canlarımızı kaybettik, onların hiçbirisini geri getiremeyeceğiz ama bize düşen onların anılarını yaşatabildiğimiz kadar yaşatmak." dedi.

Güler, Hatay'ın Defne ilçesindeki Orhanlı TOKİ konutlarından uzaktan bağlantıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'da gerçekleştirdiği "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı.

Bakan Güler, programın ardından, iki yıl önce yaşanan deprem felaketine dikkati çekerek, hükümet olarak buradaki acıları hafifletmek ve yaralara çare olmak için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle deprem bölgesinde yürütülen bütün faaliyetlerin günü gününe takip ve kontrol edildiğinin altını çizen Güler, "Mutlak suretle en kısa zamanda buradaki faaliyetleri bitirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tabii ki çok canlarımızı kaybettik, onların hiçbirisini geri getiremeyeceğiz ama bize düşen onların anılarını yaşatabildiğimiz kadar yaşatmak. Bunun için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Güler, depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileğinde bulundu.

- "Hükümet olarak her alanda 7 gün 24 saat çalışmalarımız devam ediyor"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da iki yıl önce yaşanan deprem felaketinin büyük yıkıma yol açtığını anımsattı.

Hükümet olarak, devletçe ve milletçe yaraların sarılması için gece gündüz çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini anlatan Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Depremin ilk zamanlarında gerçekten büyük bir fiziki yıkım vardı ama şimdi 11 vilayetimizin yeniden kurulduğunu ve yepyeni, modern, yaşanabilir şehirlerin ortaya çıktığını görmek içimizdeki tüm umutları yeşertiyor. Depremde büyük acılar çeken, yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını hafifletmek için de hükümet olarak her alanda 7 gün 24 saat çalışmalarımız devam ediyor."