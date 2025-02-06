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        Antakya Medeniyetler Korosu, depremin ikinci yılında Hatay'da konser düzenledi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, afetin ikinci yılında Hatay'da sahneye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 22:05 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:40
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        Antakya Medeniyetler Korosu, depremin ikinci yılında Hatay'da konser düzenledi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, afetin ikinci yılında Hatay'da sahneye çıktı.

        Koro üyeleri, depremin ikinci yıl dönümünün anma etkinlikleri kapsamında, merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda konser düzenledi.

        Şarkı ve türkülerle afette hayatını kaybedenleri anan koro, "Derdin Ne Hatay" eserini ilk kez seslendirdi.

        Program sırasında duygusal anlar yaşayan bazı koro üyeleri ve dinleyiciler, gözyaşlarını tutamadı.

        Konserde, depremde yakınlarını kaybeden çocuklardan oluşan koro ile bazı sanatçı ve gruplar da sahne aldı.

        Koro şefi Yılmaz Özfırat, zaman zaman duygularını dile getirdiği konserde 6 Şubat'ı unutmayacaklarını belirtti.

        Antakya Medeniyetler Korosu üyelerinden Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirmişti.

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