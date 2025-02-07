Hatay'da Vali Mustafa Masatlı Medeniyetler Köyü ve ibadethanesinin temeli atıldı

Hatay Medeniyetler Korosunca yaptırılacak Vali Mustafa Masatlı Medeniyetler Köyü ve ibadethanesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Birlikte yaşama kültürünü dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybeden Hatay Medeniyetler Korosunca, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yapılacak 50 konut ve ibadethane için temel atma töreni düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, asırların afetinde, asırların birlikteliğini kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Hatay'ın önemine dikkati çeken Masatlı, afet sonrası şehrin yüzde 40'ının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Masatlı, şehrin yeniden imarı, ihyası ve inşası için tek yürek olunduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bizler almış olduğumuz bu şehri eskisinden daha güzel, iyi, sağlam, güvenilir ve konforlu hale getirmek zorundayız. Devletimizin kurucusu, yurdumuzun kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten almış olduğumuz bu emaneti, onun ifade etmiş olduğu 'Hatay şahsi meselemdir' sözünü kendimize şiar ettik. Biz de bu şehri ayağa kaldırmak için söz veriyoruz. Hatay bizim de şahsi meselemizdir, hep de öyle kalacaktır."

Köyün Hatay adına çok anlamlı ve değerli olduğunu belirten Masatlı, Medeniyetler Köyü'ne isminin verilmesini uygun gören koro üyelerine teşekkür etti.

Koro şefi Yılmaz Özfırat da dünyada eko ve tarım köyleri olduğunu ancak sanat köyü bulunmadını söyledi.

Sanat köyünü hayata geçirmeye karar verdiklerini belirten Özfırat, "İçerisinde 50 yaşam evi ve ibadethane olacak. Tek kubbesi olan ibadethanenin, 3 ayrı kapısı olacak. Kapılardan birinden mescide, birinden sinagoga birinden de kiliseye girilecek. Duvarın bir tarafındaki namaz kılarken, öbür tarafındaki belki mumunu yakacak ama tek bir Allah için dua edecek sadece." ifadesini kullandı.

Vali Masatlı'nın ve yardımcılarının kentin ayağa kaldırılmasında büyük emeği olduğunun altını çizen Özfırat, koronun aldığı kararla Medeniyetler Köyü'ne Vali Mustafa Masatlı'nın isminin verildiğini sözlerine ekledi.