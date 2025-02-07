CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bütün Türkiye, fayların üzerindedir. Depreme siyaset üstü bir milli seferberlik öneriyoruz." dedi.

Özel, Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki CHP İl Başkanlığı çadırını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Basına kapalı programın ardından Özel, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulundu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle basına kapalı görüştü.

Özel, Tevhid Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilere, depremin ikinci yılında önce Adıyaman'da, sonra Kahramanmaraş'ta, bugün de Hatay'da hem bir kez daha acıları paylaşmak hem de deprem bölgesinin eksikliklerini yerinde görüp gerekli uyarıları yapmak üzere bulunduklarını söyledi.

Bir daha böyle acıların yaşanmaması için dua ettiklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın yapabileceği şey dua etmektir ama devletin yapacağı şey tedbir almak, hazırlık yapmaktır. Ege'deki sismik hareketlilikle Yunanistan'ın bütün adaları boşalttığı bir süreçte yerel yönetimler birimimizin büyükşehir belediye başkanlarımızla yaptığı olağanüstü toplantı ve orada ilan ettiğimiz olağanüstü durum ve hazırlıklar, beklenenin çok üzerinde ilgi gördü. Bunun bir tek sebebi var, depremin yaklaştığını herkes biliyor, devletin de hiçbir şey yapmadığını görüyor ve bundan ürküyor. Burada 53 bin vatandaşımızı kaybettik, yarısı Hatay'da kaybedildi. Yarın İstanbul depreminde yüz binlerin, milyonların hayatının tehdit altında olduğu ortada."

- "Depreme siyaset üstü bir milli seferberlik öneriyoruz"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha çağrıda bulunduğunu söyledi.

"Sayın Erdoğan, ısrarla bu talebimize bir cevap vermiyor. Bir kez daha şu çağrıda bulunuyoruz: Siyaseti ikiye ayıralım Türkiye'de." diyen Özel, şunları dile getirdi:

"Birincisi, normal siyasi alan olsun, orada her şeyi konuşuruz. Dış politikayı, iç politikayı, sağlığı, ticareti ama siyaset üstü bir alanla deprem ve afetlere hazırlığı konuşalım ve bunu bakanlık düzeyinde konuşalım. Sayın Erdoğan'a çağrımdır, Türkiye'de hiçbir siyasi partiye mal olmayacak, liyakatinden herkesin emin olduğu bir deprem bakanını atasın hatta bence bunu partilerle istişareye açsın ve bir mutabakatla atasın. Ardından da kendi partisi AK Parti dahil Mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerden birer bakan yardımcısı talep etsin, görevlendirelim ki yaklaşmakta olan depremlere karşı Tunceli'de de İzmir'de de Ege Denizi'nde de bu deprem olacak, kaçışı yok, İstanbul'da da olacak, Kocaeli'de de olacak. Bütün Türkiye, fayların üzerindedir. Depreme siyaset üstü bir milli seferberlik öneriyoruz.

Bunu yüz yüze iki görüşmemizde kendisine ifade etmiştim. Kamuoyu önünde de deprem bölgesinde üçüncü gün üçüncü kez kendisine bunu öneriyorum. Bütün siyasi partilerden ve Türkiye'de deprem gerçeğini samimiyetle gören herkesten de bu konuda destek bekliyoruz." - "CHP olarak hiçbir zaman sığınmacı düşmanı olmadık" ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Filistinliler, Gazze'de yaşamayacak, orada yaşanmaz, onları etraftaki ülkelere dağıtacağım." şeklindeki sözlerini anımsatan Özel, "Trump'ı büyük bir hevesle alkışlayanlar, Erdoğan'ı övdü diye trampet, davul, zurna çalanlara ve Erdoğan'a soruyorum. Bu, tehcirdir, zorla yer değiştirmedir, insanlık suçudur, soykırımın devamıdır, soykırımı kalıcılaştırmaktır, kutsal topraklardan Filistin'i söküp atmaktır, buna nasıl susuyor?" ifadelerini kullandı. Bunlar konuşulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk tepki vereceği yerin Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile düzenlediği ortak basın toplantısı olması gerektiğini savunan Özel, "Ortak basın toplantısında Erdoğan, 'Filistin'deki ateşkes korunsun, Filistin de önemli, Ukrayna da önemli.' dedi, geçti. Steinmeier dedi ki: 'Bu, soykırımdır, kabul edilemez, bu insanlık suçudur, Amerika'nın bu önerisini insanlık suçu görüyorum.' Erdoğan, Steinmeier'e kafayı bile sallamıyor, Trump'a laf söylüyor diye." ifadelerini kullandı. Özel, Filistin davasının, CHP'nin 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit'in, eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) lideri Yaser Arafat'la kurduğu ilişkiler ile Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının FKÖ'ye verdiği destekten başlayarak bugüne kadar kendi davaları olduğunu söyledi. - "Suriye'de anayasa çalışmalarına ve istikrara ihtiyaç vardır" Özgür Özel, Suriye'nin askeri ve siyasi anlamda hızla istikrara ihtiyacının olduğunu vurguladı. "Suriye'de hem Kürtleri hem Arapları hem Türkmenleri hem de gayrimüslimleri temsil edecek kapsayıcı bir geçiş hükümetine, sonra anayasa çalışmalarına, serbest seçimlere ve istikrara ihtiyaç vardır." diyen Özel, şunları kaydetti: