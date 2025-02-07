Samandağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil yeni çevre yolunda, Ayhan B'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.