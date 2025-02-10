Hatay'da yangın çıkan evde hasar oluştu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Gölbaşı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, evde hasar oluştu.
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