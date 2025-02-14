Hatay'da yassı çelik üretimi yapan firmalar denetlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Hatay'ın İskenderun ve Payas ilçelerinde yassı çelik üretimi yapan firmalara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler ve Genel Müdürlük Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürü Tamer Erakman'ın katıldığı denetimde üretilen yassı çelik ürünlerinden numuneler alındı.

Erenler, gazetecilere yaptığı açıklamada, genel müdürlük olarak hazır beton, donatı, inşaat demirleri, ısı yalıtım malzemeleri ve çimento gibi birçok yapı malzemesinin denetimini yaptıklarını söyledi.

Bu hafta 5 ilde denetim gerçekleştireceklerini belirten Erenler, 2024 yılında yaptıkları 20 bin denetimde, uygunsuz üretim gerçekleştirdiği tespit edilen firmalara yaklaşık 180 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını ifade etti.

Erenler, İskenderun ve Payas ilçelerinde üretilen yassı çelik ürünlerinden aldıkları numunelerin standartlara uygun olup olmadığının kontrol edileceğini kaydetti.