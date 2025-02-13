Hatay'da kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı.
Karaağaç Konarlı Mahallesi'ndeki kuyuda yavru köpeğin sıkıştığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkarttı.
Ekibin kurtardığı köpeğin yaralanmadığı tespit edildi.
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