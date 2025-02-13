Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 22:03 Güncelleme: 13.02.2025 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı
        ABONE OL

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı.

        Karaağaç Konarlı Mahallesi'ndeki kuyuda yavru köpeğin sıkıştığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkarttı.

        Ekibin kurtardığı köpeğin yaralanmadığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Galatasaray, Tzolakis’i listesine aldı!
        Galatasaray, Tzolakis’i listesine aldı!
        Cep telefonu kavgası
        Cep telefonu kavgası
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        Hollanda'da ilk 11'ler belli oldu
        Hollanda'da ilk 11'ler belli oldu
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        NATO: Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verilmedi
        NATO: Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verilmedi
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!

        Benzer Haberler

        Hatay'da Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 8 sanığın yargılanmasına...
        Hatay'da Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 8 sanığın yargılanmasına...
        Bakan Kurum'a Hatay'dan fahri hemşehrilik beratı
        Bakan Kurum'a Hatay'dan fahri hemşehrilik beratı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'a, Hatay'dan fahri hemş...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'a, Hatay'dan fahri hemş...
        İskenderun ve Bozyazı müftülerinden Berat Kandili mesajı
        İskenderun ve Bozyazı müftülerinden Berat Kandili mesajı
        Altınözü'nde öğrencilere gazetecilik mesleği tanıtıldı
        Altınözü'nde öğrencilere gazetecilik mesleği tanıtıldı
        Samandağ Belediyesinden sanal kumar bağımlılığıyla mücadele
        Samandağ Belediyesinden sanal kumar bağımlılığıyla mücadele