Hatay'da depremzede üreticilere makine, ekipman ve gübre dağıtıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 3 bin 192 üreticiye makine, ekipman ve gübre hibe edildi.

Büyükşehir Belediyesi EXPO Kompleksi Habitat Toplantı Salonunda düzenlenen dağıtım töreninde, Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında 3 bin 192 üreticiye 21 milyon 584 bin 720 lira değerinde 310 zeytin hasat makinesi, 282 süt sağım makinesi, 20 zeytin kasası, budama makası, branda ve gübre teslim edildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin kentteki tarımı da olumsuz etkilediğini söyledi.

Hatay'ın tarıma uygun toprak yapısına sahip nadir şehirlerden olduğunu vurgulayan Masatlı, "Şehrimiz hem bir kültür ve turizm şehridir. Çünkü bizler medeniyet şehrinde yaşıyoruz, diğer taraftan iyi bir ticaret ve sanayi şehriyiz. Ancak bu toprakları toprak yapan, medeniyetleri burada yeşerten, büyüten tabii ki tarım olmuştur. Başta Amik Ovamız olmak üzere ovanın sağında, solunda, arkasında olan topraklarıyla gerçekten Türkiye'de nadiren karşılaşılan, nadiren verimli olan topraklardan birine sahibiz." dedi.

Masatlı, Hatay'ı tarımda da en iyi duruma getirmek için durmadan çalışacaklarını dile getirdi.

Hatay'da tarımın yeniden toparlanması için verilen desteklerin sürdüğünü belirten Masatlı, "Bu süreç bizde Tarım Bakanlığı ve Valilik olarak çiftçilerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret ettik. Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Tarım Müdürlüğümüzle birlikte projeleri yazıyoruz ve uygulamaya da başladık. Bugün de burada gerek gübre gerekse de ekipman olmak üzere vatandaşlarımıza bazı alet ve malzemeler dağıttık." şeklinde konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Hatay'ın tarımda kalkınması için gerekli desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen ise dağıttıkları malzemelerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Törene, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.