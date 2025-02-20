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        Hatay'da öğrencilere tek sigara satan iş yerlerine 240 bin 964 lira ceza

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, öğrencilere tek sigara satan iki iş yerine 240 bin 964 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:42 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:55
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        Hatay'da öğrencilere tek sigara satan iş yerlerine 240 bin 964 lira ceza
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, öğrencilere tek sigara satan iki iş yerine 240 bin 964 lira ceza kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerindeki denetimlerini sürdürdü.

        Denetimlerde, iki iş yerinin öğrencilere tek sigara sattığı tespit edildi.

        İş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 elektronik nargile, 773 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 200'ü doldurulmuş 140 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 338 kilogram kaçak tütün ve 93 fişek ele geçirildi.

        Ekipler, iş yeri sahipleri M.Ö. ve Z.O. hakkında işlem yaparak toplam 240 bin 964 lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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