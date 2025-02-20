Hatay'da öğrencilere tek sigara satan iş yerlerine 240 bin 964 lira ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, öğrencilere tek sigara satan iki iş yerine 240 bin 964 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerindeki denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde, iki iş yerinin öğrencilere tek sigara sattığı tespit edildi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 elektronik nargile, 773 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 200'ü doldurulmuş 140 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 338 kilogram kaçak tütün ve 93 fişek ele geçirildi.

Ekipler, iş yeri sahipleri M.Ö. ve Z.O. hakkında işlem yaparak toplam 240 bin 964 lira ceza kesti.