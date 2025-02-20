Hatay'da kaçaklık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 2 bin 960 paket sigara, 18 bin 720'si doldurulmuş 54 bin 120 makaron (filtreli sigara kağıdı), 350 gümrük kaçağı puro, 197 kilogram kıyılmış tütün ve 4 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçaklıkla mücadele kapsamında il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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