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        Hatay'da kaçaklık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

        Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 13 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:39 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:40
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        Hatay'da kaçaklık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 13 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçaklıkla mücadele kapsamında il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 2 bin 960 paket sigara, 18 bin 720'si doldurulmuş 54 bin 120 makaron (filtreli sigara kağıdı), 350 gümrük kaçağı puro, 197 kilogram kıyılmış tütün ve 4 elektronik sigara ele geçirildi.

        Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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