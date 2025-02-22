Dörtyol Belediyesinden evde bakım hizmeti

Ekipler, engelli ve yaşlı bireylerin evde kuaför ve kişisel bakım hizmetini gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Evde Bakım Hizmetleri ekipleri, yardıma muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

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