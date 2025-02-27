İskenderunspor'un kupada çeyrek finale yükselmesi kentte sevinç yaşattı

Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi kentte sevinçle karşılandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda dün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmanın ardından kente çeyrek final biletiyle dönen İskenderunspor, ilçe girişinde meşalelerle karşılandı.

İlçedeki sahil bandı boyunca taraftarların sloganlarıyla ilerleyen İskenderunspor takım otobüsündeki sporcular da taraftarları alkışladı.

Takım otobüsünü karşılayan Kulüp Başkanı Hakan Bolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolcularını tebrik ettiğini söyledi.

İskenderunspor'un daha iyi yerlere geleceğini anlatan Bolat, "İskenderunspor'u bir yere getirme sevdasından hiçbir zaman vazgeçmedik, pes etmedik, gitmedik deprem bile bizi durduramadı. Bu başarının ilkidir, sonu olmayacak. Allah'ın izniyle üst liglere de çıkacağız. İskenderunspor hak ettiği yerlere gelecek." dedi.