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        Hatay'da deprem sonrası restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan Nardüzü Camisi, restorasyonunun ardından ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 22:32 Güncelleme: 28.02.2025 - 22:52
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        Hatay'da deprem sonrası restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan Nardüzü Camisi, restorasyonunun ardından ibadete açıldı.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Nardüzü Camisi'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören tarihi yerlerin restorasyon işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

        Masatlı, "Tarihi dokumuzun yeniden ihya, inşa ve imarıyla ilgili olarak, tüm alanlarda olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde dünyanın en büyük iyileşme operasyonu başladı. Bu operasyonun önemli ayaklarından bir tanesi tabii ki kültürel varlıklarımızın yeniden ihya ve inşasıdır." dedi.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünce kentte 82 noktada çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Masatlı, yakın zamanda tarihi Sarımiye Camisi, Hünkar Mescidi ve Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin açılışının yapıldığını hatırlattı.

        Caminin aslına uygun onarılıp ibadete açılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Masatlı, şöyle konuştu:

        "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın mülkiyetinde olan hemen hemen bütün tarihi yapılarımızda restorasyon çalışmaları başladı ve devam ediyor. Diğer taraftan Valiliğimizin mülkiyetinde olan kültürel varlıklarımıza restorasyon çalışmaları son hızla devam ediyor. Diğer taraftan mübarek Ramazan-ı Şerif'in ilimize, ülkemize, tüm Müslümanlara hayırlar getirmesini temenni ediyor ve camimizin ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Daha sonra protokol üyeleri, kurdele keserek caminin açılışını yaptı. Yatsı namazı sonrası ilk teravih kılındı, dualar edildi.

        Cami çıkışında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Törene, Vakıflar Hatay Bölge Müdürü Adem Bozkurt, İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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