Hatay'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
M.R'nin kullandığı 31 AFC 959 plakalı otomobil, İ.O. idaresindeki 80 ACY 563 plakalı otomobil ve H.D. yönetimindeki 31 S 7336 plakalı minibüs, Müftüler Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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