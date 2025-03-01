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        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 01:39 Güncelleme: 01.03.2025 - 01:45
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        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        M.R'nin kullandığı 31 AFC 959 plakalı otomobil, İ.O. idaresindeki 80 ACY 563 plakalı otomobil ve H.D. yönetimindeki 31 S 7336 plakalı minibüs, Müftüler Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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